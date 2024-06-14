新品 NIKE ナイキ 廃盤 スウォッシュ ジップアップ フリースジャケット

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□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■☆ご覧頂きましてありがとうございます☆#DB愛好猫#猫ナイキ#猫冬着ジャケット#猫ビッグサイズ系↑タップで一覧表示されます。原宿、高円寺、下北沢、吉祥寺ファッションアイテムが揃っています。アメリカ製、ビンテージ、アディダス、ナイキなどをたくさん出品いたします！フォロー割引もあるので、是非とも(о´∀`о)■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□☑️アイテム名新品NIKEナイキ廃盤スウッシュスウォッシュジップアップフリースジャケット☑️説明インパクトありのビッグスウッシュが綺麗に示されているのもデザイン性も最高に良いリバーシブルのフリース\u0026ナイロンジャケット登場。見映えが良いブラック生地\u0026レッドスウッシュがフリースジャケット、更にリバーシブルで、ブラック生地がナイロンジャケットとなっていて、大変便利な機能。廃盤になりつつあるので、是非ともゲットしておきたいし、かなり稀なビッグサイズXLサイズはゆるだぼに着られるのもファッション性もなかなか良いアイテム。好きなお方はいかが(o^－^o)？☑️サイズ3XLサイズ着丈70肩幅ラグラン身幅64裄丈91☑️状態新品あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。この状態は『S』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)S 新品、未使用。A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品。B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品。D 訳あり中古品…それなりにダメージや汚れがあるが着用に問題ない商品。E 難あり中古品…着用に難があるダメージ中古品V ビンテージ商品…年代物、アンティーク商品、希少価値がある商品。☑最後に質問などはご遠慮なくお申し付けください購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしておりますお読みくださって改めて感謝の意を表します#管理番号No17