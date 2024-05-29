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ヴィンテージ ネックレストップ ハート型 vintage ハート型
商品番号 B34061551417
商品名

ヴィンテージ ネックレストップ ハート型 vintage ハート型
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋さんで7999円で購入ハート型になります。メンズ、レディース共に使用可能です。使用機会がない為出品材質···シルバーシルバー925sv925
http://narcologia.ru/goods/insignificant253282.html
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit164886.html
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