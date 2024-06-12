NEW ERA 9TWENTY MoMAコラボ　ブラック

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商品詳細
1930年代からベースボールキャップを製造し続けているNewEraCapCompany（ニューエラ・キャップ・カンパニー）とMoMAのコラボレーションで誕生したNewYorkYankeesキャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNewEraロゴがあしらわれています。6枚パネルから構成される9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯の無いフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。カラー:ブラック使用回数は3回で色褪せ、汗染み、型崩れありません。サイズ調整ができるものの、私の頭の形と合わず出品致します。渋谷ロフトの中にあるMoMAショップで税込6600円で購入しました。新品に近いですが、中古品でありますので気になる方はお控えください。早めに売りたいので値段交渉受け付けます。よろしくお願いします。
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