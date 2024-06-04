スーツ メンズ 新品 A6 SAVILE ROW

裾上げ致します。新品のスーツA6です。洋服の青山で購入ブランドは「SAVILEROW」サイズA6(175cm)ジャケット(サイドベンツ)肩幅46.5㎝胸囲109㎝胴囲97㎝着丈襟下から74.5㎝袖丈60.5㎝袖口幅14㎝パンツ(ワンタック)ウエストに滑り止め・股シック付きウエスト84㎝ヒップ108㎝裾幅22㎝股下寸法70㎝以内でしたら裾上げ可能です。パンツの裾上げします。価格は裾上げ代込みです。平置き採寸の為タグ表示の寸法と違っています。個人採寸の為多少の誤差があります。カラーグレー系チェック発送は出来る限り小さいサイズになるようにする為、商品到着の際にはシワが出来ると思いますので、ご了承の上購入をお願い致します。シワが気になる場合は＋1000円にて箱送付も可能です。新品ですが素人検品の為傷、汚れの見落としがあるかもしれません。ご理解の頂ける方よろしくお願い致します。#スーツ#セットアップ#チェック#A6#裾上げ



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