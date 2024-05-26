23AWのコーデュロイのスィングトップです。正規店で購入しましたが、気分が変わり他の型が欲しくなったため出品します。自宅で一度試着し以降保管しておりました。気になることがあればお気軽にご相談ください。L(肩幅52cm身幅62cm着丈65cm袖丈62cm)



Porter Classic CORDUROY SWING TOP BLACK 【おまけ付】 38760円 www ...



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Porter Classic/ポータークラシック Paraffin Corduroy Swing Coat [Black]



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