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織部沓茶碗形向こう付け？盃？　古箱付き　珍品　O42-2
商品番号 W62162353237
商品名

織部沓茶碗形向こう付け？盃？　古箱付き　珍品　O42-2
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 14,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさは、８ｘ７ｘ４Hセンチ。織部沓茶碗の小振りの作品です。作りは、同じで桃山期のものと思います。状態は良く、貴重です。
http://narcologia.ru/goods/assessor704203.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle330125.html
http://narcologia.ru/goods/message253927.html
織部沓茶碗形向こう付け？盃？　古箱付き　珍品　O42-2
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作家物　黒織部　鉢３点　織部焼　美濃焼　丹印　茶道具　骨董　陶芸
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