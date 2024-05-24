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- 織部沓茶碗形向こう付け？盃？ 古箱付き 珍品 O42-2
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商品詳細
大きさは、８ｘ７ｘ４Hセンチ。織部沓茶碗の小振りの作品です。作りは、同じで桃山期のものと思います。状態は良く、貴重です。
http://narcologia.ru/goods/assessor704203.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle330125.html
http://narcologia.ru/goods/message253927.html
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