ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク有り

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商品詳細
ポケモンカードゲームレイジングサーフ1BOX未開封シュリンク付きです。イオンの抽選で当選し、購入しました。即購入、オッケーです。返品、交換はできません。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケットモンスターカードゲーム
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