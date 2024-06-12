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ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク有り
商品番号 C28825232236
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク有り
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームレイジングサーフ1BOX未開封シュリンク付きです。イオンの抽選で当選し、購入しました。即購入、オッケーです。返品、交換はできません。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケットモンスターカードゲーム
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