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【アメリカ】 Ford　フォード　キャップ　メッシュ　プリントロゴ　ブルー
商品番号 E20023340658
商品名

【アメリカ】 Ford　フォード　キャップ　メッシュ　プリントロゴ　ブルー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ古着　アメリカ買付品　帽子トラッカーキャップ　企業物　企業ロゴアジャスター　デカロゴ　ヴィンテージキャップキャップ　世田谷ベース　スナップバックキャップアーチロゴ　車　ツートンカラーブルー　青　ホワイト　白●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り　約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡　#BONZ　#BONZキャップおまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！商品管理番号　23HCP91◆カラーブルー　青ホワイト　白レッド　赤◆素材コットン　56％ポリエステル　20％ナイロン　24％◆状態白部分、ツバ裏に汚れあり。天ボタン受け金具にサビ。(使用感はございます)写真をご参照ください。※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:フリー◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#BONZ　#BONZキャップ商品管理番号　23HCP91カラー...ブルー
http://narcologia.ru/goods/slide500587.html
http://narcologia.ru/goods/capitation40008.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford513673.html
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