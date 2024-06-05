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【両面オーダー】【2個】黒檀 大サイズ75×35×10mm【1個】ウォールナット
商品番号 S32152533140
商品名

【両面オーダー】【2個】黒檀 大サイズ75×35×10mm【1個】ウォールナット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 6,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::　こだわった木札を作りたい方当店がお手伝いさせていただきます::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::コクタンの木札は、シックな見た目と高級感が魅力です。水に沈むほど重く硬い素材で、使うほどに艶と輝きを増します。【商品詳細】［仕　様］両面彫刻［模　様］1〜28番［素　材］縞黒檀［サイズ］約縦75×横35×厚9（mm）［首提紐］黒・赤・藤・空・桃・金茶・紅白（900mm）●サイズ感　画像10枚目（163cm•女）(っ'ヮ'c)\u003c何度でもレイアウト画像の確認・修正ができます！字体や文字サイズなど数種類から選択できます！━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━▼ご購入後メッセージに貼り付けてご利用ください━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━【表】・家紋（ご希望の方）➡︎・メイン文字➡︎・さし札の文字（ご希望の方）➡︎・模様の番号（ご希望の方）➡︎【裏】・家紋（ご希望の方）➡︎・メイン文字➡︎・さし札の文字（ご希望の方）➡︎・模様の番号（ご希望の方）➡︎【紐】・色➡︎※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※木札は全て材料の段階で祈祷していますご使用の皆様に御利益がありますように※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※┌──[おすすめ]──┐　　追加料金300円で　　ネコポス配送！　（追跡・補償あり）└─────────┘⬜︎紛失など郵送事故の責任は負いかねます⬜︎ネコポスご希望の方はお申し付け下さい
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