New ERA 39thirty NFL M/L GB Packers

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★新品・未使用品です。★日本未発売品です。NewERA39thirty(ニューエラ)SizeサイズM/LNFLGreenbayPackers(グリーンベイパッカーズ)商品名Men'sGreenBayPackersNewEraGreenElemental39THIRTYFlexHatカラー...グリーン形...ベースボールNEWERAショップにて、39thirtyのサイズ確認をしたところ、少しきつかったのですが、店員さんから「39thirtyは伸びるので、M/Lで大丈夫だろう」とのこと。NFLShop(アメリカの通販)にて39thirtyM/Lを何点か購入し、被ってみるとサイズが全く合わず。私が一度でも被った帽子は出品していません。本品は一度も被っていません。気になる方は、購入をお控え下さい。また、値引き交渉もご遠慮下さい。【梱包仕様】本品を袋に入れ、袋をダンボール箱に梱包し発送致します。緩衝材が必要な方はご連絡下さい。以上、宜しくお願い致します。