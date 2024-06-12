ニューエラ キャップ 帽子 9fifty 950シリーズ メッツ 黒×黒

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■商品名/NEWERA9FIFTYCAP■サイズ/ONESIZE(ワンサイズ)■寸法/頭まわり56.5～61.5cmツバ7cm高さ約11cm■仕様/後頭部部分(スナップバック)でサイズ調整が可能■チーム・カラー/メッツ(ブラック×ブラック)【ヤマト運輸宅配便にて発送致します。】※多少の誤差ご了承下さい。※出品中のブランド品は全て正規品となります。コピー品と判断できる商材がございましたら全額お返し致します。