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ディーゼル DIESEL カードケース
商品番号 G91391331440
商品名

ディーゼル DIESEL カードケース
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディーゼルDIESELカードケース財布パスケース定期入れ【グレー】2年前アマゾンで購入、カードケースとして使用していました。カード増えたため出品します。定価9800円位だったと思います。※らくらくメルカリ便、宅急便コンパクト専用箱でお届けいたします。他サイト出品中につき削除することがあります。
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