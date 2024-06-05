ディーゼル DIESEL カードケース

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商品詳細
ディーゼルDIESELカードケース財布パスケース定期入れ【グレー】2年前アマゾンで購入、カードケースとして使用していました。カード増えたため出品します。定価9800円位だったと思います。※らくらくメルカリ便、宅急便コンパクト専用箱でお届けいたします。他サイト出品中につき削除することがあります。
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