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ファニー　長財布　象革
商品番号 J42422255502
商品名

ファニー　長財布　象革
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 6,125 円
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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布元値60000円程ですブラック長財布1年くらいしか使用してません箱無し自宅管理
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