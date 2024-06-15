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商品詳細
御覧頂きありがとうございます^-^管理番号:23090302☆翡翠の原産国 グアテマラ多少in雪花綿☆サイズ 内周約 16.5cm〜17.5約 珠 12.7mm ☆色 多少in雪花綿 濃い湖水藍☆サービス品 巾着☆中国の科学者は翡翠を研究して翡翠は地下で何百年、何千年、何万年にかけて色々吸収して、大変価値がある宝物です(✯ᴗ✯)人養玉三年、玉養人一生、人間の皮膚から分泌された汗と油脂、翡翠と擦れることで翡翠には一番いい栄養になりますよ‼肌に付けてだんだん翡翠からも多数天然ミネラルなど出て来て、お互いに得られます。 「仁・義・礼・智・信」の５つの徳を備えた石として、持ち主に天の叡智を授け、意識を高め、人徳を与える効果があるといいます。指導的な立場の人が身につけると、多くの人々から敬意を払われ、支持を得ることができるでしょう。また、古来より「奇跡の石」と呼ばれ、護符として宝石言葉健康と繁栄・福徳・長寿・幸福誕生石・守護石5月の誕生石・卯年の守護石牡牛座・双子座・水瓶座・魚座の守護石浄化の方法セージでいぶす、クラスターにのせる、水で洗う、日光浴、月光浴カラーバリエーション緑色、白色、赤色、青色、黄色、オレンジ色、青紫色、茶色、黒色、無色、黒緑色、黄緑色、褐色、橙色、紫色、ピンク色、灰色パワーストーンブレスレットヒーリングストーンアクセサリー天然石ブレスレット魔除けお守り金運仕事運開運水晶クラスタークリスタルクラスター浄化アメシストアメジスト原石
http://narcologia.ru/goods/troupe62011.html
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http://narcologia.ru/goods/stealth841176.html
本翡翠リンググアテマラ産本翡翠雪花綿
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