シルバー チェーンブレスレット

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商品詳細
大小異なるパーツを組み合わせ、真鍮を使用した喜平チェーンブレスレットになります。比較的シンプルなデザインですが、腕へのアクセントを楽しめます。【サイズ】・全長20㎝・センター喜平チェーン幅2.5㎝・サイドの喜平チェーン幅1.5㎝出品者腕周り17〜17.5cm即購入OK
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