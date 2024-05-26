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シルバー チェーンブレスレット
商品番号 T25114433847
商品名

シルバー チェーンブレスレット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大小異なるパーツを組み合わせ、真鍮を使用した喜平チェーンブレスレットになります。比較的シンプルなデザインですが、腕へのアクセントを楽しめます。【サイズ】・全長20㎝・センター喜平チェーン幅2.5㎝・サイドの喜平チェーン幅1.5㎝出品者腕周り17〜17.5cm即購入OK
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