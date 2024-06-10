10k ネックレス 45cm チェーン 10金 メンズ オシャレ

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シンプルな10金(K10)のイエローゴールドのチェーン(ネックレス)ですりK10(10金)の刻印入り(メッキ製ではございません)光沢もあり綺麗です。長さ···45cm材質···K10(10金)装飾···装飾なし(チェーンネックレス)約1年前に購入しましたがサイズが合わずほとんど着用しておりません。自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。材質···ゴールドカラー···ゴールド