PORTER ポーター 三つ折財布 カプセル ブラック ウォレット　匿名配送

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商品詳細
ブランド‥PORTER【ポーター】※PORTER三つ折財布カプセル【CAPSULE】ウォレットナイロンユニセックス吉田カバン各ポケットは写真を参照ください。ストラップはありません。※サイズ：縦‥約13cm横‥約25cm平置き、素人採寸の為、多少の誤差はご理解ください。財布形...三つ折り#ぱむSHOP#財布#ポーター
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