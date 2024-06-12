【美品！！】ポールスミス　ネックレス　メンズ

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ご覧頂きありがとうございます。ブランドオークションサイトにて購入した正規品鑑定済みのお品です。【サイズ】チェーン…50cmネックレストップ…縦2.7cmネックレストップ…幅0.6cm【仕様】ポールスミスネックレス【カラー】シルバーゴールド【備考】付属品として箱がございますが送料の都合上付属品を希望される場合は現状売価にプラス500円を加算させていただきます。必ず購入前コメントにてお伝えください。また、付属品の要不要が不明の場合は付属なしでの発送となります。以上、悪しからずご了承ください。ペット飼育ナシ喫煙者ナシ中古品にご理解のある方にご購入いただけると幸いです。他サイトでも同時出品しています。その為、ご購入後キャンセルになる可能性がございます。