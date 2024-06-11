新品 BRIEFING DELTA POUCH SQD 小銭入れ コインケース

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ブリーフィングデルタポーチSQD私自身が直営店で購入いたしましたネックストラップをつけてもデルタのバッグと揃えて持ってもかっこいいです小物入れとしても使えます新品はほぼ出ないのでこの機会にどうぞカラー：ブラックサイズ：幅150×高さ120mm素材：バリスティックナイロンアメリカ製 定価税込8,800円値下げ不可返品不可即購入OKです