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新品 BRIEFING DELTA POUCH SQD 小銭入れ コインケース
商品番号 A57284464011
商品名

新品 BRIEFING DELTA POUCH SQD 小銭入れ コインケース
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 2,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリーフィングデルタポーチSQD私自身が直営店で購入いたしましたネックストラップをつけてもデルタのバッグと揃えて持ってもかっこいいです小物入れとしても使えます新品はほぼ出ないのでこの機会にどうぞカラー：ブラックサイズ：幅150×高さ120mm素材：バリスティックナイロンアメリカ製　定価税込8,800円値下げ不可返品不可即購入OKです
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