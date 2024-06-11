美品★ポールスミス 名刺入れ

PaulSmithのカードケースストライブポイント2カードケースで、黒のレザーに中地はネイビーですやや引っ掻き跡はありますが、デスクに入れていたものなので比較的綺麗かと思いますメンズラインですが女性でもシックで素敵です(⁠^⁠^⁠)別のサイトでも販売していますので、ご購入の際はコメント欄で在庫確認をお願い致します。#はこふぐの服まとめてのご購入の場合、価格のご相談できる場合があります



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