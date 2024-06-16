(新品) K18 12面トリプル 4g 17㎝ [230]

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御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。 ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：新品 K18 12面トリプル■重さ：4g■長さ：17cm■幅：約3.1mm■材質：全てK18■刻印：写真４枚目■金具：中折れ式■発送方法：らくらくメルカリ便プレゼントにも大変喜ばれます。よろしくお願い致しますm(__)m管理番号 [230]