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針水晶 ルチルクォーツ ランクA
商品番号 N66983154895
商品名

針水晶 ルチルクォーツ ランクA
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり透明度の高いルチルクォーツです石屋で働いていた時に購入したものです。浄化後綺麗な状態で発送します。金運に良しとされています
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