舐達麻着用!! 18k gp マイアミチェーン ゴールド ネックレス アバランチ

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ご覧頂きありがとうございます。まず初めにプロフィールをご覧ください。ハイグレードジュエリー18kgpのマイアミチェーンスクエアゴールドネックレスの出品になります。使用されているczダイヤはVVSクラスのものになります。探されている方はわかると思いますが3万代で販売されている商品です。人気の50センチチョーカータイプ！！幅は約10mmでUS高級本場仕様蓋ロック式です！！t-aceをはじめ佐野玲於、lilpumpなど国内外ラッパー着用モデルになります。他サイトでも出品しておりますので無くなる場合がございます。他サイト含め購入時間が早い方を優先としますのでご了承くださいませ。写真撮影の際検品はしておりますが海外のお品ですので、製造過程で細かな傷やへこみなどがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。画像をご確認いただき気になる箇所があればアップ致します！☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★他にも多数出品しています。#Buddhajewelry他にもハイクオリティジュエリー出品しております。セット購入で割引させていただいております。2点同時購入10%OFF！！3点同時購入15%OFF！！よろしくお願い致します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★AVALANCHE(アバランチ、アヴァランチ)系のカッコいいジュエリーやKINGICE(キングアイス)やPimpCode(ピンプコード)などのブリンブリンが好きで出品しております。存在感抜群でスケーターなどのストリート系やb系、オラオラ系、ヒップホップなどのファッションにメンズ、レディース問わず似合うと思います。レゲエやhiphop、ラッパーなどがお好きな方にもオススメです。※商品はオリジナルブランド、及びノーブランドになります。