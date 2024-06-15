K18　クロスダイヤペンダントトップ　ダイヤ：0.35ct

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商品詳細
K18 クロスダイヤペンダントトップ ダイヤ：0.35ctメレダイヤを全体に施した高級感溢れるクロスのペンダントトップ。シンプルでバランスのとれた形は、どのようなコーディネートにも裏にも合わせやすく、重ね付けを楽しむジュエリーとしてもピッタリです。サイズ：縦約34㎜、横約16㎜。バチカン内径：縦約6㎜、横約5㎜。グラム 3.46gご購入前にご連絡ください。宜しくお願い致します。STARJEWELRYスタージュエリーSJXエスジェイエックスTENDERLOINテンダーロインex'positionエクスポジションjimy'scharmerジミーズチャーマーEYEFUNNYアイファニーDAMIANIダミアーニNOMBREノンブルTIFFANY\u0026CoティファニーFREDフレッドBloodyMaryブラッディマリーJustinDavis ジャスティンデイビスDEALDESIGNディールデザインArtemisClassicアルテミスクラッシックROYALORDERロイヤルオーダーLIONHEARTライオンハート
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