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K18　クロスダイヤペンダントトップ　ダイヤ：0.35ct
商品番号 B32374818718
商品名

K18　クロスダイヤペンダントトップ　ダイヤ：0.35ct
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 38,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18　クロスダイヤペンダントトップ　ダイヤ：0.35ctメレダイヤを全体に施した高級感溢れるクロスのペンダントトップ。シンプルでバランスのとれた形は、どのようなコーディネートにも裏にも合わせやすく、重ね付けを楽しむジュエリーとしてもピッタリです。サイズ：縦約34㎜、横約16㎜。バチカン内径：縦約6㎜、横約5㎜。グラム　3.46gご購入前にご連絡ください。宜しくお願い致します。STARJEWELRYスタージュエリーSJXエスジェイエックスTENDERLOINテンダーロインex'positionエクスポジションjimy'scharmerジミーズチャーマーEYEFUNNYアイファニーDAMIANIダミアーニNOMBREノンブルTIFFANY\u0026CoティファニーFREDフレッドBloodyMaryブラッディマリーJustinDavis ジャスティンデイビスDEALDESIGNディールデザインArtemisClassicアルテミスクラッシックROYALORDERロイヤルオーダーLIONHEARTライオンハート
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