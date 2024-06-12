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【新品】サドルレザー ヌメ革 財布 コンチョ ２つ折り財布　ブラック
商品番号 W30242054853
商品名

【新品】サドルレザー ヌメ革 財布 コンチョ ２つ折り財布　ブラック
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

植物から抽出した渋成分（タンニン）のみで鞣した本格レザーです。丁寧に時間をかけて染め上げられたカラーが使い込む程に色艶を増し経年（エイジング）と共に自分だけの味が出てきます。YKKファスナーを使用⭐️ファスナーが早く使えなくなってしまう心配がありません。カラー：ブラック素材：本牛革サイズ：横11.5cm縦10cm厚さ3.0cm●必ずご確認下さい。・革のキズなどについて本商品には天然の革を使用しております。その為「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。これらは革本来の特性によるもので不良ではございません。・カラーについて天然素材の為1点1点色味が異なる場合がございます。　・縫製等について本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。上記を予めご了承の上ご検討頂きます様お願い申しげます。#おしゃれ　#SALE#新品未使用　#セール　#レディース　#メンズ　#皮　#レザー　#本牛革#多収納お財布　#財布　#二つ折り
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