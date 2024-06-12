ホワイトハウスコックス　別注品

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商品詳細
素材···本革【ネイビー➕ターコイズブルー】言わずと知れた品です。ユナイテッドアローズが別注をかけた品です。※廃番品他人とは、一味違った小物を持ちたい方に満足していただける品だと思います。購入後1年ほど使用しました。色はネイビーです。中は、ターコイズブルーとなっております。珍しいコンビネーションかと思います。外箱おつけします。購入価格より手数料の関係で値段設定しています。ご了承ください。スレなど使用感がありますのでご理解いただける方の購入をお願いします。※返品は受付ません。３Ｎ対象といたしま す。財布形···三つ折り
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