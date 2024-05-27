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THE WARMTHCRAFTS-MANUFAKLCTUREコードバン長財布
商品番号 V11647304260
商品名

THE WARMTHCRAFTS-MANUFAKLCTUREコードバン長財布
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革7,8万くらいのものです。コードバンで高級感があります。MadeInJapan傷が見つかったので値下げします
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