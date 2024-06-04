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最終値下げ　モンブラン　Mont Blanc 二つ折り財布 12cc ブラック
商品番号 Q63721329567
商品名

最終値下げ　モンブラン　Mont Blanc 二つ折り財布 12cc ブラック
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式サイトで購入し、コメ兵では、12000円での鑑定でございました。状態は全体的に良いですが、かすり傷等ございます。ご了承くださいませ。札入れ×1カード入れ×12状態外側：小傷があります。ポケット：小傷がございます。その他特筆すべきダメージは見受けられませんが、展示中に状態が変化する場合がございます。カラー···ブラック財布形···二つ折り
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