最終値下げ　モンブラン　Mont Blanc 二つ折り財布 12cc ブラック

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公式サイトで購入し、コメ兵では、12000円での鑑定でございました。状態は全体的に良いですが、かすり傷等ございます。ご了承くださいませ。札入れ×1カード入れ×12状態外側：小傷があります。ポケット：小傷がございます。その他特筆すべきダメージは見受けられませんが、展示中に状態が変化する場合がございます。カラー···ブラック財布形···二つ折り