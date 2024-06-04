シルバー925 ピアス メンズ レディース 銀 クロス・フープ　両耳

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■芸能人多数愛用モデル、大人気のシルバークロスピアス■大人気の高級感のあるクロスデザインとなっています。季節を問わずオールシーズン着用可能です！どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインで、さりげなく耳元を飾り付けます。男性にも女性にも御愛用頂けます。#Luxustivのピアス多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！■素材はsilver925製品で、合金商品とは違い、シルバー独自のエイジング共に長くご愛用可晩品です。■2点セット(両耳)の販売! ■ サイズ：幅5mm×厚み5mm、ゲージ：18〜20g直径：約23mm■素材SILVER925 重さ：約2.8g ■カラーsilver(シルバー)※クロムハーツではありません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。