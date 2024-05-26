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古代ローマ リング アンティーク 指輪
商品番号 I76874451861
商品名

古代ローマ リング アンティーク 指輪
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 8,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークショップで購入したリングでございます！かなり古い物のそうで、古代ローマの頃の物とおっしゃっておりました！雰囲気抜群の一点です！サイズ：15号カラー：シルバー※ケースは付属しておりません。シグネットリングインタリオリングアンティークヴィンテージビンテージvintage
http://narcologia.ru/goods/traverse631426.html
http://narcologia.ru/goods/approximate292520.html
http://narcologia.ru/goods/ordering915379.html
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