極美品 ヴェルサーチ メデューサ ネックレス レザー チョーカー ブラック 黒

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商品詳細
927-51-06301y★状態★使用にともなう擦れ、小傷等ありますが、まだまだお使い頂ける状態です。★ブランド及びデザイン★VERSACEヴェルサーチメデューサネックレスレザーチョーカーブラック黒ゴールド金具★サイス★チェーン全長51cmアクセサリートップ1.8×2.5cm付属品はなく、商品のみの販売になります。鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture507441.html
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