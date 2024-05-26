極美品 ヴェルサーチ メデューサ ネックレス レザー チョーカー ブラック 黒

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927-51-06301y★状態★使用にともなう擦れ、小傷等ありますが、まだまだお使い頂ける状態です。★ブランド及びデザイン★VERSACEヴェルサーチメデューサネックレスレザーチョーカーブラック黒ゴールド金具★サイス★チェーン全長51cmアクセサリートップ1.8×2.5cm付属品はなく、商品のみの販売になります。鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。