改訂版 検視の実務 埼玉県警察本部 刑事部 捜査第一課

埼玉県警の捜査参考資料です。裏表紙に個人名印、各所に付箋の跡があります。折り跡、変色、書き込みはございません。検体の写真複数あり。死因解明、身元特定、死後現象、関連法令などのバイブスです。比較的新しい資料です。検視に立ち会う方、興味がある方、どうぞ。A6サイズ、全321項令和3年発行検視検死ハンドブック埼玉県警警察警察本部捜査資料鑑識刑事公安



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