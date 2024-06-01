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PlayStation®4 Pro ワイヤレスコントローラー3個付き
商品番号 T51357506699
商品名

PlayStation®4 Pro ワイヤレスコントローラー3個付き
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation4Proシステム1台とデュアルショックコントローラー3個、HORIコントローラー1個をお売りします。上部に薄い擦れ跡が目立ちますが、それ以外の状態は非常に良いと思います。商品についてご不明な点がございましたら、ご自由にご質問ください。本体の箱は無しとなりますので、ご注意ください。本体の箱が必要な場合は、1,000円でお付けすることができますのでお問い合わせください。[PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#Playstation4Pro#ワイヤレスコントローラー#Hori#ゲーム#ソニー#Sony#Gaming#Game
http://narcologia.ru/goods/passivity293983.html
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