SEIKO モーター式振り子メトロノームEPM5100B

SEIKOの電子メトロノームです♪定価:12,760円数回使いましたが、特に今後使うことがないので出品します。取扱い説明書付き、購入時の箱に入れて発送します。傷なし、動作確認もOKです！電子メトロノームは正確なテンポを刻んでくれて、振り子も揺れるので合わせやすいのが特徴です。机が傾いていても正確に刻んでくれます。学校に一台、一家に一台いかがでしょうか？画像3枚目、箱の方に少し破れがありますが問題なく使用できます。ご検討よろしくお願いします(^-^)



SEIKO EPM5100B モーター式 振り子メトロノーム



EPM5100B モーター式振り子メトロノーム



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