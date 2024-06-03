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- 【どうする家康】サーモボトル 手ぬぐい2種 エコバッグ フレームマグネット
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商品詳細
8200円→6200円(お値下げ中)【どうする家康】5点セットです。すべて新品未使用です(*^^*)①ポケットサーモボトル 130ml (紫)②手ぬぐい 1 (松本潤 監修)③手ぬぐい ２ (松本潤 監修)④エコバッグ 紫⑤フレームマグネット (紫)非売品のパンフレット3点お付けします！岡崎城のある岡崎公園内のお土産屋さんで購入しました。発送の際は送料の関係で、手ぬぐいは折り畳んで梱包させていただきますのでご了承下さい！気になる方はご遠慮ください。ジャンル...ジャニーズどうする家康 大河ドラマ グッズ 松本潤 紫 パープル嵐 サーモボトル 手ぬぐい エコバッグ フレームマグネット 岡崎城 岡崎公園
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