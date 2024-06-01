

良品 昭和57年第2刷 松田聖子写真集 SEIKO 別冊近代映画 折込ピンナップ 良品 昭和57年第2刷 松田聖子写真集 SEIKO 別冊近代映画 折込ピンナップ



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仙台市～当時物レアアイテム良好品/昭和57年6月5日第2刷松田聖子写真集SEIKO別冊近代映画折込ピンナップリサイクルショップサポート仙台仙台市若林区若林より販売中❗【商品詳細】当時物レアアイテム良好品昭和57年6月5日第2刷松田聖子写真集SEIKOPhotograph別冊近代映画折込ピンナップ【付属品】画像の物が全てになります【商品状態】古本となります。長期保管品となります。状態良好品となっております。その他、経年劣化による表紙痛み・黄ばみがある場合がございます。ページ内綺麗な状態となっております。大変古い商品となっておりますのでご理解の上でお願い致します。画像を良くご確認下さいませ