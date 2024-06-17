古書・昭和42年初版/44年2版】越後流兵法 ─謙信流兵法─（K_1024 ...

★★最終価格です。再版にあたって 人物往来社が、昭和四十二年六月から四十三年一月にかけて刊行した『日本兵法全集』（全七巻）は、地道な仕事ではあったが、読者諸氏の熱烈な支持により、好評のうちに完結した。その後、再版を希望する声も多々あったが、諸般の事情により、のびのびになっていた。 このたび、新人物往来社として、読者の要望にこたえるために、その中の一巻である『甲州流兵法』おなじく『越後流兵法』を、編者の了承を得て、単独のかたちで再版することになり、ここに、新装版として世に送ることとなった。 「甲州流兵法」と「越後流兵法」は、俗に信玄流、謙信流ともよばれているが、両兵法は、信玄と謙信にたいする景仰の精神からうまれたものである。江戸時代を通じて、つねに甲越二流がひきあいにだされ、兵法学における二大古典として尊重されてきた。また、平和時における教養の書、つまり武士道の教育書としても広く親しまれてきたもので、単独でも、十分にその利用に耐えうるものと信ずる（後略）昭和44年4月15日 新人物往来社目次はしがき例言総論 越後流兵法の成立と伝統 国学院大学教授 石岡久夫越後流兵法伝書 武門要艦抄 要門軍命根 武者行縢 武者草鞋 北越流融通三昧抄 日本伝治乱要決 日本伝守行矩 集三才教 道統略系 宇佐美伝記 武経要略付録 越後流兵法系譜 越後流兵書総覧■形態：横14×縦19.5×厚3.8㎝ 布張り厚表紙 背金箔押し文字 函 帯■頁数：444頁■監修者：有馬成甫■編輯者：石岡久夫■発行者：菅貞人■発行所：新人物往来社■発売元：三王実業株式会社■発行日：昭和42年8月1日初版発行 昭和44年4月15日二版発行■定価：1,600円■状態：函/汚れ・スレ・打ちキズあり 帯/汚れ・スレ 布張り/小シミ 三方/焼け・シミ・汚れ 見返し/シミ・焼け 中頁/良、但しドッグイヤー折跡3枚あり、2頁背割れ部分あり■発送：ヤマトコンパクトにて発送 時間指定可 ※◆午前中◆14時〜16時◆16時〜18時◆18時〜20時◆19時〜21時のご希望の時間帯をコメントにてお知らせくださいませ。#NEZU兵法#NEZU武士道



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