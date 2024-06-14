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ENHYPEN MANIFESTO ジョンウォンセット
商品番号 I47793979969
商品名

ENHYPEN MANIFESTO ジョンウォンセット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENHYPENMANiFESTOinJAPANツアーグッズライブでご購入しました！✴︎IDカード(FC限定)✴︎アクリルスタンド(FC限定)✴︎マルチストラップ3点セットです！バラ売り×ご購入する際コメントお願いしますm(._.)mIDカード、ストラップは裏のメッセージ確認のため開封しましたが未使用です。アクリルスタンドは光が当たらないところで飾ってただけです！また少しおまけ着きます！目立った傷等はありませんが、海外製品、素人保管をご理解の上ご購入ください。#ENHYPEN#ヒスン#ジェイ#ジェイク#ソンフン#ソヌ#ジョンウォン#ニキ#エナイプン#エンハイプンジャンル···韓流/KPOP
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