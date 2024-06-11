任天堂64ソフト「競走馬育成シミュレーションゲーム」です。

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商品詳細
任天堂64ソフト１個動作品の出品です、倉庫保管品で少々の汚れ等があります、ソフト名は「競走馬育成シミュレーションゲーム」です、5分位の動作確認してその後ソフト機能全部動作確認していません、そのことを踏まえてご理解なっ得された方購入お願い致します、疑問点のある方わ購入前に質問をくださればよろしいかと思います。
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