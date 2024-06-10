★GOTOH／SD90 MG SL-N-L3R3◆国産品質 ゴトー ロックペグ



ゴトー ギター ペグ GOTOH SD90MG SL N L3R3 マグナムロック ニッケル 両側タイプ 6個セット 【SD90MG-SL/N/L3R3】【Ebiオリジナルピック付】



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仕様◆モデル名：SD90◆マグナムロック機能搭載モデル◆カラー：N／ニッケル◆ボタンタイプ：SL◆ペグ配列：L3+R3(片側３連)◆付属品：取り付けに必要なビス、ブッシュ★マグナムロック取扱い説明書最もポピュラーで様々なギターに標準搭載されているクルーソンタイプペグ『SD90』流石のGOTOH製！クルーソンタイプのペグでもチューニングの安定度では他社の追随を許しません。マグナムロック機能の有無はありますが、とりあえずこのモデルを選んでおけば間違いないといえるだけの性能があり、ネジ穴の位置にさえ気をつければ、交換も簡単！ギター改造初心者の方にもオススメです！(※似たモデルであるSD91とは取り付けの配列が異なりますので、お気をつけ下さいませ。)正確な音感を養う為にも、良いライブをする為にもチューニング精度は必要です。★更にこのペグにはGOTOHマグナムロック機能が搭載されています。マグナムロック機能とは、弦を軸に巻き付けずにセッティングするため、チューニングが狂いにくくなり、弦の交換も非常に簡単になるものです更にGOTOHの製品は、弦自体の張力も利用して弦をロックするため、他社の製品とは別次元のチューニング精度を誇ります。またペグの取付け方、弦交換の方法等は全て付属の説明書に記載されているため初めてロックペグを使用する人にも安心です！弾かれた弦が一番最初にその振動を伝えるのはペグとナットとブリッジです。ここで手を抜いてしまうと、いくら良い木材のボディやネックでも意味がありません。ネジ穴の間隔などはGOTOHのオフィシャルをご覧頂ければと思います。タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaulアクセサリー・パーツ...ペグ