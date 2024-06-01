NCT サンリオ　パペット　手つなぎぬいぐるみ　マスコット　マーク

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NCTサンリオ プライズ手つなぎぬいぐるみパペット マスコット景品獲得時より、画像の様に袋に入れて保管しておりました。プライズ品の為、ほつれや形崩れ、色禿げ、紙タグの折れがある場合がございます。ゆうパケットプラス(匿名配送)の専用箱に合わせ、圧縮した上で発送いたします。発送時に潰れや紙タグの折れ等がつく可能性がありますので、ご理解いただける方のみお願い致します。NCT127NCTDREAMマーク 마크 Markサンリオ SANRIO