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備前焼　木村素静作　長壷　共箱　C　3448B
商品番号 B75095916749
商品名

備前焼　木村素静作　長壷　共箱　C　3448B
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２９cm　幅約２３cm　口内径約７cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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