プレイステーション5

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商品詳細
「SONYPlayStation5CFI-1100A01」ソニー・インタラクティブエンタテインメントPCへ移行するため出品いたします。統合I/O(IntegratedI/O)により、カスタムされたCPU・GPU・SSDがその力を発揮。これまでのPlayStationの常識を超える処理性能を実現。驚異のグラフィックやPS5の新機能を体感できる、PS5ならではのゲームラインアップ。ハプティック技術、アダプティブトリガー、3Dオーディ…箱の上部に転売防止で名前を書かされていますコントローラーに元から線のようなものがあります。神経質な方はご遠慮下さい。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#エンタメ/ホビー#ゲームソフト/ゲーム機本体#家庭用ゲーム機本体5
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