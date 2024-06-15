ユジン YUJIN # トレカ CLC FREE'SM レア 希少 Kep1er

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商品詳細
ユジンのトレカです⑅︎◡̈︎*CLCのFREE'SMにランダム封入されていたトレカです。アルバム自体が廃盤かつ出回りが少ない物なので、こちらのユジンのランダムトレカは非常にレアです(\u003e\u003c)アルバム購入当時、取り出したあとずっとスリーブ+ファイルで保管していました。カードの状態は美品です⑅︎◡̈︎*CD等はついていません。トレカのみの出品になります。しっかり梱包してメルカリ便で発送します！#KPOP#韓国#トレカ#PHOTOCARD#レア#希少#YUJIN#Kep1er#CLC
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