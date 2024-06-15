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ユジン YUJIN # トレカ CLC FREE'SM レア 希少 Kep1er
商品番号 O58008248683
商品名

ユジン YUJIN # トレカ CLC FREE'SM レア 希少 Kep1er
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユジンのトレカです⑅︎◡̈︎*CLCのFREE'SMにランダム封入されていたトレカです。アルバム自体が廃盤かつ出回りが少ない物なので、こちらのユジンのランダムトレカは非常にレアです(\u003e\u003c)アルバム購入当時、取り出したあとずっとスリーブ+ファイルで保管していました。カードの状態は美品です⑅︎◡̈︎*CD等はついていません。トレカのみの出品になります。しっかり梱包してメルカリ便で発送します！#KPOP#韓国#トレカ#PHOTOCARD#レア#希少#YUJIN#Kep1er#CLC
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