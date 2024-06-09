神木隆之介　写真集まとめ売り

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神木隆之介さんの写真集まとめ売りです。①25周年記念写真集・写真集:一冊は一読したのみの美品。もう一冊は未読品です。・DVD:未開封、未使用※箱に少し凹みがあります。６枚目でご確認ください。②sincerite・写真集:数回閲覧・DVD:一回のみ再生※多少経年劣化あります。4〜6枚目でご確認ください。③ぼくのぼうけん・写真集:写真の部分は綺麗ですが、裏表紙に目立つ汚れあり。・神木隆之介さん幼少期の写真集になります。貴重な写真が詰まってます！・2005年初版品です。出版してからだいぶ年月が経ったため、劣化はありますが、読むには問題ありません。※表紙はありません