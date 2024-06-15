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図鑑セット　6冊＋おまけ
商品番号 M42524303155
商品名

図鑑セット　6冊＋おまけ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6冊セットです1.講談社の動く図鑑　move動物2.小学館の図鑑Neo鳥　3.小学館の図鑑Neo昆虫4.プレNeoせいかつの図鑑5.プレNeoふしぎの図鑑6.小学館の図鑑Neoもっと比べる図鑑おまけ　ミニせかいの図鑑（ハッピーセットのおまけ）どれもカバー付き　カバーはスレや多少の汚れ、色褪せあり。中身は書き込みなく比較的綺麗な状態です。細かい見落としはご容赦ください。DVD付きのものは全てDVDがついています。
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