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マーベルレジェンド　サイロック
商品番号 X42066631494
商品名

マーベルレジェンド　サイロック
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンド　サイロックの中古品になります。パーツ等は画像の物のみとなっております。元々のフィギュアの特性に加え、中古品であるため塗装剥がれやパーツの緩み等見られるかもしれません。了承される方のみご購入お願い致します。#マーベル#アメトイ#marvellegends#ハズブロ
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