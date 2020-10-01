マーベルレジェンド　サイロック

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商品詳細
マーベルレジェンド サイロックの中古品になります。パーツ等は画像の物のみとなっております。元々のフィギュアの特性に加え、中古品であるため塗装剥がれやパーツの緩み等見られるかもしれません。了承される方のみご購入お願い致します。#マーベル#アメトイ#marvellegends#ハズブロ
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