S.H.Figuarts レスキュー (アベンジャーズ/エンドゲーム)

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ご覧頂きありがとうございます。S.H.Figuartsマーベルズ・レスキュー(アベンジャーズ/エンドゲーム)になります。一度開封後、暗所で保管していました。箱、説明書、付属品全て有ります。即購入OKです。#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#ペッパー・ポッツ_レスキュー_#S_H_Figuartsマーベルズ・レスキュー_アベンジャーズ_エンドゲーム_