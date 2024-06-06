白根ゆたんぽ ZINE 4冊セット

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商品詳細
現在入手困難の白根ゆたんぽさんのアートブックの4冊セットになります。新品で購入して3冊未開封品です。(サイン入りが1冊)よろしくお願い致します。STUDYOFGIRLS2GIRLSBEFORESUMMER(未開封)sexyharajuku(一度だけ読みました)YUROOMGIRLSSHOW2(未開封)NOWWITHTHIS(未開封サイン入り)
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