直筆 ノイミー 生写真 菅波美玲 想わせぶりっこ

菅波美玲ちゃんの直筆生写真です。発送方法は下記の通りです。★写真の状態(スリーブに入れた状態)→硬質ケース→水濡れ防止(ジップロック、OPP袋等)★普通郵便購入頂いた時間にもよりますが、基本的に翌日～2日後の発送を行います。今の所、値下げは考えておりませんので、その様なコメントはしないで下さい。コンビニ払いの方はお声がけ下さい。ノットイコールミーノイミー≠ME菅波美玲生写真直筆



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